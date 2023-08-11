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«Нью-Джерси» подписал Кэла Фута на год. Контракт с защитником – двусторонний

Соглашение с 24-летним игроком является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 800 тысяч долларов, АХЛ – 350 тысяч.

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