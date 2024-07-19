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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» передадут «Юте» права на Балшу Копривицу

В результате обмена с участием разыгрывающего Расселла Уэстбрука «Юта» получит от «Клипперс» права на сербского центрового Балшу Копривицу (24 года, 216 см), выбранного под 57-м номером драфта-2024, право обменяться пиками второго раунда драфта 2030 года и 4,3 миллиона долларов.

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