«Клипперс» передадут «Юте» права на Балшу Копривицу

В результате обмена с участием разыгрывающего Расселла Уэстбрука «Юта» получит от «Клипперс» права на сербского центрового Балшу Копривицу (24 года, 216 см), выбранного под 57-м номером драфта-2024, право обменяться пиками второго раунда драфта 2030 года и 4,3 миллиона долларов.