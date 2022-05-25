Первая помощь при боли в сердце: прямой эфир телеканала «Доктор» во «ВКонтакте»

26 мая в 11:00 в рамках нового выпуска программы «ТЕЛЕДОКТОР» , в прямом эфире телеканала «Доктор» и официальном сообществе телеканала в социальной сети «ВКонтакте», зрители и подписчики узнают все о правилах первой помощи при боли в сердце.