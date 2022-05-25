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Первая помощь при боли в сердце: прямой эфир телеканала «Доктор» во «ВКонтакте»

Первая помощь при боли в сердце: прямой эфир телеканала «Доктор» во «ВКонтакте»

26 мая в 11:00 в рамках нового выпуска программы «ТЕЛЕДОКТОР» , в прямом эфире телеканала «Доктор» и официальном сообществе телеканала в социальной сети «ВКонтакте», зрители и подписчики узнают все о правилах первой помощи при боли в сердце.

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