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Финляндия выступила за возобновление диалога между Россией и Европой

Финляндия выступила за возобновление диалога между Россией и Европой

Финский лидер Александер Стубб усомнился в подготовке России к нападению на страны альянса. Он заявил, что не видит доказательств для такого развития событий.

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