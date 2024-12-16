Крутой Ин Бом, Хвича и скандалист Деспот: где сейчас иностранцы «Рубина» времен Слуцкого

Недавно главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий стал серебряным призером первенства Китая. Ранее российский специалист возглавлял «Рубин», с которым сначала вышел в Лигу конференций, а потом опустился в Первую лигу.
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