Крутой Ин Бом, Хвича и скандалист Деспот: где сейчас иностранцы «Рубина» времен Слуцкого

Недавно главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий стал серебряным призером первенства Китая. Ранее российский специалист возглавлял «Рубин», с которым сначала вышел в Лигу конференций, а потом опустился в Первую лигу.