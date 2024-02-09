Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алекс кузь
    Озабоченность для мид - уже дело. Глаза не спят. Голова думает : сомнения, страхи, силы, средства. Кадры мид не решают,Посчитали, скольк...
  • Геннадий Бережнов
    Украина никому не угрожала, говорит брехло Кирби. Он врёт своему народу и всему Миру, как и детям своим и внукам врал...Координатор Белог...
  • Светлана Шушпанникова
    о  чём  статья,как  та  лиса  со  своим  хвостом,туда  сюда  виляли  и   ЧТО СКАЗАЛИ????7  да  ни  чего........концов...Посчитали, скольк...

Ну как мы без его советов, скажите мне?

Ну как мы без его советов, скажите мне?

Гений про злодейства Стратегически координатор советует не спешить. А чего там Кирби разорался? Не нужно нам, сказал он, еще одно интервью с Путиным! Мы и так все про него знаем, все в курсе его объяснений, нечего тут устраивать всякие информационные вбросы! Вот Джона Кирби как раз и забыли спросить, что надо, а что не надо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх