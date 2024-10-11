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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Меру пресечения изберут "малоэтажному застройщику", который не сдал обещанные дома

Меру пресечения изберут "малоэтажному застройщику", который не сдал обещанные дома

Против директора "Малоэтажной Сибири" возбудили уголовное дело о мошенничестве Директору компании "Малоэтажная Сибирь" Ивану Заикину, попавшему под уголовное дело о мошенничестве, 11 октября вынесут меру пресечения в Октябрьском районном суде.

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