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Как повышение ставок за аэронавигацию отразится на бизнес-авиации

Как повышение ставок за аэронавигацию отразится на бизнес-авиации

Как повышение ставок за аэронавигацию отразится на бизнес-авиации Тамара АрноУслуги бизнес-авиации сложно назвать дешевыми, однако они остаются доступными не только для очень богатых людей, но и для состоятельных персон, многих организаций и даже бюджетных учреждений.

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