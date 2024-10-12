Как повышение ставок за аэронавигацию отразится на бизнес-авиации Тамара АрноУслуги бизнес-авиации сложно назвать дешевыми, однако они остаются доступными не только для очень богатых людей, но и для состоятельных персон, многих организаций и даже бюджетных учреждений.