Полковник Киселев: силы РФ намерены создать вокруг Харькова окно для выхода ВСУ

Российские войска намерены создать окно для выхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Харькова. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" сообщил военный эксперт из Луганской народной республики полковник Виталий Киселев.
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