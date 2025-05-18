В нашем детском саду проходил конкурс уголков ´МОЯ СЕМЬЯ´, который был приурочен ко ДНЮ СЕМЬИ.´Уголок семьи´ дает положительный результат по формированию направленности у дошкольников на мир семьи, доброжелательности, любви и заботе о близких и родных людях .