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СМИ сообщили о тяжелом недуге Талызиной — неутешительный диагноз

СМИ сообщили о тяжелом недуге Талызиной — неутешительный диагноз

Народная артистка обратилась за экстренной медицинской помощью. Валентина Талызина кадр YouTube-шоу "Эмпатия Манучи"По информации Telegram-канала SHOT, народная артистка РСФСР Валентина Талызина тяжело больна.

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