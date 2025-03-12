СМИ сообщили о тяжелом недуге Талызиной — неутешительный диагноз

Народная артистка обратилась за экстренной медицинской помощью. Валентина Талызина кадр YouTube-шоу "Эмпатия Манучи"По информации Telegram-канала SHOT, народная артистка РСФСР Валентина Талызина тяжело больна.
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