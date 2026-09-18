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Ревнивец обезглавил жену из-за измены после 12 лет брака

Ревнивец обезглавил жену из-за измены после 12 лет брака

РЕН ТВ В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина напал на спящую жену с ножом и отрезал ей голову, заподозрив в измене.

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