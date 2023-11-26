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Сибирские ГЭС принадлежат США. Как Запад захватил энергетику России

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Комментарии
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Владимир Самборский
У нас заморозили немалые деньги на Западе. Ну,в качестве компенсации,почему бы не заморозить их активы (т.е. передать в управление нашему государству). Вот Германия взяла под свое управление объекты &quot;Роснефти&quot;, А мы почему не можем ответить им &quot;взаимностью&quot;?
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