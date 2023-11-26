Сибирские ГЭС принадлежат США. Как Запад захватил энергетику России

Владимир Самборский

У нас заморозили немалые деньги на Западе. Ну,в качестве компенсации,почему бы не заморозить их активы (т.е. передать в управление нашему государству). Вот Германия взяла под свое управление объекты "Роснефти", А мы почему не можем ответить им "взаимностью"?