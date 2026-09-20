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Сын Роналду оформил дубль и принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли»

Сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший оформил дубль за юношескую команду клуба в матче чемпионата Саудовской Аравии среди игроков до 17 лет с «Аль-Ахли».

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