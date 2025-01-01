Джабаров назвал одним из главных событий 2024 года испытание "Орешника"

Испытание "Орешника" — это одно из главных событий ушедшего 2024 года и хороший ответ западным теоретикам, утверждающим, что не нужно бояться ядерного оружия, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии