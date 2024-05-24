Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
    Вы немного ошибаетесь! НЕ со времен Хрущева, а с момента ОБРАЗОВАНИЯ этих республик!Абхазия продолжае...
  • Светлана Ефименко
    РАЗГОВОР ИНОСТРАНЦЕВ ПОДСЛУШАЛА. А ЗАЧЕМ Я БУДУ УЧИТЬ РЕБЕНКА РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ШКОЛА УЧИТЕЛЬ ВОТ ПУСТЬ И...Не знает русский ...
  • Светлана Ефименко
    ВСЕ РЕСПУБЛИКИ ВСЕГДА ЖИЛИ ЗА СЧЕТ РОССИИ ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ХРУЩЕВА ВОТ ОНИ ПРИВЫКЛИ К ПОДАЧКАМ И СЕЙЧАС ВСЕ ДАЙ ДА ДАЙ....Абхазия продолжае...

RBE Group при аудите контрактов столкнется с новым замом МО

RBE Group при аудите контрактов столкнется с новым замом МО

Олег Савельев назначен новым заместителем министра обороны России. С учетом профессиональной карьеры Савельева, эксперты ожидают серьезных проверок расходов армии и борьбы с коррупцией в вооруженных силах.

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