Уполномоченный в Республике Адыгея принял участие в заседании комиссии по предоставлению грантов социальным предпринимателям

05.12.2023 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в заседании конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов предоставления из республиканского бюджета Республики Адыгея грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в 2023 году.
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