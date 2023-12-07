Уполномоченный в Республике Адыгея принял участие в заседании комиссии по предоставлению грантов социальным предпринимателям

05.12.2023 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в заседании конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов предоставления из республиканского бюджета Республики Адыгея грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в 2023 году.