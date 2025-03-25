Театр абсурда
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Театр абсурда

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Проверка на вшивость: иностранных бизнесменов пустят в Россию на одном условии

Проверка на вшивость: иностранных бизнесменов пустят в Россию на одном условии

БлокнотРУ Тренд проверкой «Чей Крым?» плавно сменился другим. Это стало ясно из условий, при которых западные компании могут вернуться в Россию после того, как громко хлопнули дверью после февраля 2022 года.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;В очередь, сукины дети, в очередь!&quot; - самый КЛАССНЫЙ принцип!!!
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15 час.
ninikooo Митусова
А проверять будут досконально или на « авось»?!
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15 час.
ВМ
Вениамин Мельников
иностранный бизнес -иностранные интересы.
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14 час.
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