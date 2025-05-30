Пользователи покупают GeForce RTX 5090 за 3000 долларов, но в запечатанной коробке находят лишь несколько рюкзаков: обмануты уже больше 30 человек

Новые случаи мошенничества с дорогими ускорителями GeForce RTX 5090 вскрылись в США: покупатели видеокарт в магазинах ретейлера Micro Center получали в запечатанной коробке вовсе не топовый ускоритель, а всего лишь пару рюкзачков.