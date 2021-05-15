Спутник

235 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lavina10
    Так может тех кто угас и никак не вырос просто гнать из сборной (клуба)? Может тем кто не хочет потерять свое место л...Букмекеры дали пр...
  • Alexander Chuprin
    А секундомер?Когда появился пе...
  • Андрей Филатов
    Как обычно 3:0 в пользу Бельгии любимый наш счётБукмекеры дали пр...

Нежная брокколи, запеченная в духовке

Нежная брокколи, запеченная в духовке

Запеченная в духовке брокколи представляет собой идеальное блюдо для обеда или ужина. Она содержит огромное количество питательных веществ, растительную клетчатку, а самое главное, как практически в любом овоще, в ней практически нет калорий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх