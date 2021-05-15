Нежная брокколи, запеченная в духовке

Запеченная в духовке брокколи представляет собой идеальное блюдо для обеда или ужина. Она содержит огромное количество питательных веществ, растительную клетчатку, а самое главное, как практически в любом овоще, в ней практически нет калорий.
Запеченная в духовке брокколи представляет собой идеальное блюдо для обеда или ужина. Она содержит огромное количество питательных веществ, растительную клетчатку, а самое главное, как практически в любом овоще, в ней практически нет калорий.
Свежие комментарии