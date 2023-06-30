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Кондратьев уволен с поста тренера сборной Беларуси. В июне команда прервала серию без побед из 16 официальных игр

Такое решение приняло руководство Ассоциации Белорусской федерации футбола. 63-летний специалист работал с национальной командой с 2021 года, одержав лишь две победы в 27 официальных матчах.

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