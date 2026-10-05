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Царьград

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Пассажиропоток Куйбышевской железной дороги вырос на 6,2% за 9 месяцев

Пассажиропоток Куйбышевской железной дороги вырос на 6,2% за 9 месяцев

За девять месяцев 2026 года Куйбышевская железная дорога перевезла 17,3 млн пассажиров, а основной прирост в 7,8% обеспечили пригородные маршруты.

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