Калужские ветераны СВО взяли золото и два серебра на Кубке защитников Отечества ЦФО

Калужская сборная успешно выступила на межрегиональном этапе Кубке защитников Отечества. В Туле около 300 спортсменов - ветеранов спецоперации из разных городов ЦФО соревновались по 6 видам спорта в рамках этапа Кубка Защитников Отечества.