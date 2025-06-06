Калужские ветераны СВО взяли золото и два серебра на Кубке защитников Отечества ЦФО

Калужская сборная успешно выступила на межрегиональном этапе Кубке защитников Отечества. В Туле около 300 спортсменов - ветеранов спецоперации из разных городов ЦФО соревновались по 6 видам спорта в рамках этапа Кубка Защитников Отечества.
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