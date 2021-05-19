Израиль может потерять Америку

Только новостиПолитикаИзраиль может потерять Америку Опасная ошибка: Нетаньяху пошел на провокацию в отношении Байдена МОСКВА, 19 мая 2021, Институт РУССТРАТ.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAнатолий РайковПалестина,это не Израиль.У всех одна такая болезнь,раз получили территории в пользование,так этого мало надобно ещё завоевать.По многовековой истории можно перечислить захватнические страны.И США тут не первая.И Израилю надо про это напомнить.И Украина начиналась с Галичины,а современная Украина это Русские земли.Всё что завоёвано не законно,надобно возвращать настоящим хозяевам.Вот и США тщательно скрывает что до Колумба в Америке жили Русские.Придётся ещё раз благословлять америку.СКСергей Ковалевпро "... обеспечение защиты ни в чем не повинных гражданских лиц" эти могут говорить до посинения, народы не без памяти и прекрасно помнят, как штаты её, защиту, обеспечивают. это отдельно. Израиль тоже отдельно. как-то уже ванговал - Израиль стоИт на грани, очень вероятно, что его время кончилось. способы и инструменты решения вопрос могут быть разные, включая "братские" объятия пиндостана. внимательно наблюдаем.Комментировать
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