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В Приамурье сбежавший из СИЗО через окно для передач получил два года

В Приамурье сбежавший из СИЗО через окно для передач получил два года

Благовещенский городской суд Амурской области приговорил ранее судимого жителя региона к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за побег через окно для приема посылок и передач в СИЗО, сообщает в Telegram региональная прокуратура.

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