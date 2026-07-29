FT: Франция и США помогли Украине обойти российские системы ПВО Разведывательная поддержка США и Франции сыграла важную роль в подготовке украинских ударов беспилотниками по объектам на терр.
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FT: Франция и США помогли Украине обойти российские системы ПВО Разведывательная поддержка США и Франции сыграла важную роль в подготовке украинских ударов беспилотниками по объектам на терр.
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