Амарал высказался о назначении в «Спартак»

Томаш Амарал прокомментировал назначение на пост спортивного директора «Спартака». Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился впечатлениями от назначения на пост, отметив значимость красно-белых в масштабах страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии