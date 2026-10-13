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Вечерний Новосибирск

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Экс-главу Колыванского района Артюхова отправили в СИЗО до 8 декабря

Экс-главу Колыванского района Артюхова отправили в СИЗО до 8 декабря

В Новосибирске суд арестовал экс-главу Колыванского района Евгения Артюхова. Об этом сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области 13 октября.

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