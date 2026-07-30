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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калинская отыграла 2 матчбола и вышла в 25-й четвертьфинал в карьере

Анна Калинская победила 37-ю ракетку мира Джанис Тьен во втором круге пятисотника в Вашингтоне – 1:6, 6:3, 7:6(7).

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