На Дальнем Востоке задержаны пособники террористов из Сирии

Активных сторонников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали в Комсомольске-на-Амуре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), 12 июля сообщает пресс-служба ведомства.
Активных сторонников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали в Комсомольске-на-Амуре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), 12 июля сообщает пресс-служба ведомства.
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