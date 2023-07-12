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На Дальнем Востоке задержаны пособники террористов из Сирии

На Дальнем Востоке задержаны пособники террористов из Сирии

Активных сторонников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали в Комсомольске-на-Амуре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), 12 июля сообщает пресс-служба ведомства.

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