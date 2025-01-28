Россия намерена задействовать все ресурсы для стабилизации ситуации в ДРК

Россия призывает остановить эскалацию в ДРК, заявляет постпред при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул необходимость дипломатического разрешения конфликта, обвиняемая в поддержке повстанцев Руанда отрицает все обвинения.
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