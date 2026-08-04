Экстремальная жара ожидается в Мангистау 4 августа

Жителей Мангистауской области предупредили о сильной жаре и сохраняющейся пожарной опасности. По данным Казгидромета, днем 4 августа температура воздуха в регионе достигнет +38 градусов, передает inAktau.
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