Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

111 подписчиков

Экстремальная жара ожидается в Мангистау 4 августа

Экстремальная жара ожидается в Мангистау 4 августа

Жителей Мангистауской области предупредили о сильной жаре и сохраняющейся пожарной опасности. По данным Казгидромета, днем 4 августа температура воздуха в регионе достигнет +38 градусов, передает inAktau.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии