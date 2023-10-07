Какое приглашение получил Совет по телевидению и радио

Совет по телевидению и радио (СТР) получил приглашение стать членом-наблюдателем Европейской группы регуляторов аудиовизуальных медиауслуг - ERGA в связи с получением Республикой Молдова статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз (ЕС).
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