Какое приглашение получил Совет по телевидению и радио

Совет по телевидению и радио (СТР) получил приглашение стать членом-наблюдателем Европейской группы регуляторов аудиовизуальных медиауслуг - ERGA в связи с получением Республикой Молдова статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз (ЕС).