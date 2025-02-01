95 лет истории: Обелиск Севера в Архангельске готовится к реставрации

Обелиск Севера, один из самых узнаваемых монументов Архангельска, отмечает в этом году 95-летие. Этот памятник, установленный в 1930 году, символизирует создание Северного края и является важной частью культурного наследия региона.
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