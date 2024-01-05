Война на пороге. Самое страшное пророчество Жириновского сбывается до последней буквы

Nazim Ярмагомедов Оружие то самое.Зная,что прилетит обратка,евр. государство воздерживается от нападения на Иран.Впрочем как и Корея иЯпония от нападения на КНДР.

Natalija Osminina Оружие РАЗНОЕ. Есть атомное, есть ядерное. И есть НОСИТЕЛИ. Вон как Ким Чен Ын возбУдился после того, как заключил стратегический довор с Путиным- у него сразу и ракеты стали лучше. Все заключается в ТЕХНОЛОГИЯХ, а не в запасах атома.