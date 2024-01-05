Большой теракт в Иране ещё сильнее повысил уровень напряжённости на Ближнем Востоке и во всём мире.
Война на пороге. Самое страшное пророчество Жириновского сбывается до последней буквы
Комментарии
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Nazim Ярмагомедов
Оружие то самое.Зная,что прилетит обратка,евр. государство воздерживается от нападения на Иран.Впрочем как и Корея иЯпония от нападения на КНДР.
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5 час.
Natalija Osminina
Оружие РАЗНОЕ. Есть атомное, есть ядерное. И есть НОСИТЕЛИ. Вон как Ким Чен Ын возбУдился после того, как заключил стратегический довор с Путиным- у него сразу и ракеты стали лучше. Все заключается в ТЕХНОЛОГИЯХ, а не в запасах атома.
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
"Если эти люди разом устроят бунт по всей Европе" - Люди сами по себе НИХЕРА И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ !!! ИМИ УПРАВЛЯЮТ ! ИХ , КАК БАРАНОВ , КАК ПУШЕЧНОЕ МЯСО , ВЕДУТ ГРОМИТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ВОРОТА !!! =================== В МИРЕ НЕТ НЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОЦЕССОВ !!!
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1 час.
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