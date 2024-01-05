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Война на пороге. Самое страшное пророчество Жириновского сбывается до последней буквы

Война на пороге. Самое страшное пророчество Жириновского сбывается до последней буквы

  Большой теракт в Иране ещё сильнее повысил уровень напряжённости на Ближнем Востоке и во всём мире.

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Комментарии
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Nazim Ярмагомедов
Оружие то самое.Зная,что прилетит обратка,евр. государство воздерживается от нападения на Иран.Впрочем  как и Корея иЯпония от нападения на КНДР.
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5 час.
Natalija Osminina
Оружие РАЗНОЕ. Есть атомное, есть ядерное. И есть НОСИТЕЛИ. Вон как Ким Чен Ын возбУдился после того, как заключил стратегический довор с Путиным- у него сразу и ракеты стали лучше. Все заключается в ТЕХНОЛОГИЯХ, а не в запасах атома.
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Если эти люди разом устроят бунт по всей Европе&quot; - Люди сами по себе  НИХЕРА И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ !!!           ИМИ УПРАВЛЯЮТ !          ИХ  , КАК БАРАНОВ , КАК ПУШЕЧНОЕ МЯСО  , ВЕДУТ ГРОМИТЬ  ТЕ  ИЛИ ИНЫЕ ВОРОТА !!!                                          ===================                                                                       В МИРЕ НЕТ  НЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОЦЕССОВ !!!
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1 час.

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