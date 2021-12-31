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На Ставрополье полицейские и общественники продолжают поздравлять детей с новогодними праздниками

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники по делам несовершеннолетних совместно с представителями Общественного совета при ОМВД России по Минераловодскому городскому округу посетили подшефный детский дом «Колосок» села Нижняя Александровка.

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