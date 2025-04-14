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Китай

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В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие по случаю Навруза

В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие по случаю Навруза

12 апреля, Ташкент. Праздничное мероприятие по случаю Навруза. /Фото: Синьхуа/ Ташкент, 13 апреля /Синьхуа/ -- В субботу в Ташкенте Центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Узбекистане провел праздничное мероприятие по случаю Навруза, праздника весеннего равноденствия.

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