Шор обвинил Санду в злоупотреблении положением из-за ее регистрации на выборах

Global look press/IMAGO/ARCHEOPIX Лидер молдавского блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду злоупотребила положением, официально зарегистрировавшись кандидатом на пост главы государства от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) на предстоящих выборах.
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