Сергей Лебедев: #Одесса, краткие итоги. «Ночь вышла весьма громкой. Склады Новой Почты похоже отлично разнесло. Досталось обломками и гражданским, но фото каких-то "лютых заброшек" (никогда

#Одесса , краткие итоги«Ночь вышла весьма громкой. Склады Новой Почты похоже отлично разнесло. Досталось обломками и гражданским, но фото каких-то "лютых заброшек" (никогда не слышал, чтоб от удара осколкоками по частному дому от стиральной машинки дверцу отрывало, да и дома - очень сомнительные, … .