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«Каролина» сыграет с «Вашингтоном» на открытом воздухе в 2023 году. Матч пройдет на 58-тысячной арене

«Каролина» сыграет с «Вашингтоном» на открытом воздухе в 2023 году. «Кэпиталс» будут соперниками «Харрикейнс» в матче Stadium Series.

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