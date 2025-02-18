Россиянам дали пять советов для защиты от телефонных мошенников

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, следует соблюдать несколько проставил правил. Пять советов по защите от злоумышленников дал россиянам аналитик-исследователь угроз кибербезопасности компании-разработчика систем кибербезопасности R-Vision Игорь Семенюта в разговоре с «Лентой.