Россиянам дали пять советов для защиты от телефонных мошенников

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, следует соблюдать несколько проставил правил. Пять советов по защите от злоумышленников дал россиянам аналитик-исследователь угроз кибербезопасности компании-разработчика систем кибербезопасности R-Vision Игорь Семенюта в разговоре с «Лентой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии