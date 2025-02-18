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Россиянам дали пять советов для защиты от телефонных мошенников

Россиянам дали пять советов для защиты от телефонных мошенников

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, следует соблюдать несколько проставил правил. Пять советов по защите от злоумышленников дал россиянам аналитик-исследователь угроз кибербезопасности компании-разработчика систем кибербезопасности R-Vision Игорь Семенюта в разговоре с «Лентой.

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