Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области совместно с «Движением Первых» организовали изготовление «сухого душа», чтобы направить его в зону специальной военной операции

В преддверии Дня защитника Отечества, в целях популяризации службы в вооруженных силах и органах внутренних дел Российской Федерации, а также формирования патриотических чувств у подрастающего поколения, Управление Госавтоинспекции Курганской области проводит пропагандистское мероприятие «Неделя мужества».
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