«Учись всё делать сама» и «Красный конь»: художники мирового уровня создали 14 муралов в Судаке

Судак превратился в яркий музей под открытым небом: уже 14 муралов от художников из России, Мексики и Китая открывают глубокие смыслы и культурные коды, вдохновляя зрителя двигаться вперёд и придавая ему уверенность в своих силах.
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