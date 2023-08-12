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Овечкин о том, как отметит возможный рекорд НХЛ по голам: «Придется не воду пить, а другие напитки, чтобы прийти в себя»

37-летний капитан «Вашингтона» забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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