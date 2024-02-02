Зеленский обсудил с Залужным его отставку. О чем главком ВСУ предупредил президента?

WP: Залужный предупредил Зеленского, что ситуация на фронте не улучшится для ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский 29 января обсудил с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным его отставку, сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на высокопоставленный украинский источник.
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