Зеленский обсудил с Залужным его отставку. О чем главком ВСУ предупредил президента?

WP: Залужный предупредил Зеленского, что ситуация на фронте не улучшится для ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский 29 января обсудил с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным его отставку, сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на высокопоставленный украинский источник.