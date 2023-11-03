Путин разрешил частным производителям экспортировать СПГ без привязки к месторождению

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий отправлять на экспорт сжиженный природный газ без привязки к месторождениям.
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