«Нет, не платит»: адвокат Зуевой сообщила, что Козловский не перечисляет алименты на 6-летнюю дочь

Актриса подала на бывшего возлюбленного в суд. Данила Козловский и Ольга Зуева Anatoly Lomokhov/Global Look PressДанила Козловский не платит алименты на 6-летнюю дочь Оду-Валентину, живущую в США с матерью Ольгой Зуевой.
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