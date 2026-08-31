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«Нет, не платит»: адвокат Зуевой сообщила, что Козловский не перечисляет алименты на 6-летнюю дочь

«Нет, не платит»: адвокат Зуевой сообщила, что Козловский не перечисляет алименты на 6-летнюю дочь

Актриса подала на бывшего возлюбленного в суд. Данила Козловский и Ольга Зуева Anatoly Lomokhov/Global Look PressДанила Козловский не платит алименты на 6-летнюю дочь Оду-Валентину, живущую в США с матерью Ольгой Зуевой.

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