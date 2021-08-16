Вкусные рецепты

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Желе из ВИНОГРАДА на зиму

Желе из ВИНОГРАДА на зиму

Ягоды винограда не только красивые и вкусные, но еще и очень полезные. Целый арсенал витаминов и минералов, содержащихся в них, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, помогают снизить кровяное давление и уменьшают риск сахарного диабета.

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