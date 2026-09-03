Собянин: «МосМедИИ» уже обрабатывает около четверти всех медицинских снимков в России

Московская платформа «МосМедИИ» стала частью работы тысяч медицинских организаций по всей стране. Сергей Собянин сообщил, что каждый месяц столичные ИИ-сервисы расшифровывают 1,4 миллиона исследований, причем около 80 процентов этого объема приходится на регионы.