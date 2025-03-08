Монитор «Железников» — «Речной крейсер» принимает бой...

Идея о строительстве речного монитора с армейской артиллерией родилась ещё до революции. При проектировании канонерских лодок для Амура в начале ХХ века возникали пожелания вооружить их не корабельной а полевой артиллерией: что бы было возможно пополнять боезапас со складов армейских частей с которыми корабли взаимодействуют.
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